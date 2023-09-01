THY Emlak Konut projesi kura sonuçları bekleniyor: Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar THY Emlak Konut başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 1+1, 2+1, 3+1 evlerin hak sahipleri THY Emlak Konut kura çekilişi ile netlik kazanacak. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar...
THY ve Emlak Kounut iş birliğindeki Arnavutköy Yenişehir Evleri projesinde başvuru süreci geride kaldı. İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacaklar için geçerli olan proje kapsamında sıra kura çekimine geldi. Peki, 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy projesi kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, konuya dair güncel ayrıntılar...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin ilgili resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.