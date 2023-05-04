İHA

THY Euroleague'de play-off heyecanı devam ederken, 3. karşılaşmaların en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Partizan deplasmanında Real Madrid'in 82-80'lik skorla galip gelip, seride tutunmasında büyük rol oynayan başarılı oyuncu Walter Tavares'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. 31 yaşındaki basketbolcu, Sırp ekibi karşısında 26 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 3 blokluk performansa imza attı ve 41 verimlilik puanı ile oynadı.

Tavares ayrıca play-off'larda en yüksek ikinci verimlilik puanı alan oyuncu oldu.

Seride Partizan 2-1 önde bulunuyor. İki takım arasındaki dördüncü maç da Belgrad'da oynanacak.