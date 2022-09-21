Ayrıca aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar gibi pek çok bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresi üzerinden erişilebilecek.

THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY kabin memuru ilanına başvurabilmek için 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş olmanız gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ise bir diğer istenen şartlardan.

Güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek ve dinamik kişiler aranıyor.

Başvurular yeterli sayıya ulaşınca ilan yayından kaldırılacak.