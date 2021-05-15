THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamAIRPORT
ABONE OL

THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı

Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Mart 2020'de durdurulan Gence-İstanbul uçak seferleri 14 ay sonra yeniden başladı.

THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı
AA

Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Mart 2020'de durdurulan Gence-İstanbul uçak seferleri 14 ay sonra yeniden başladı.

THY'nin yeniden seferlere başlaması nedeniyle Gence Havalimanı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Vali Yardımcısı Samed Tomuyev, THY Gence Temsilcisi Cabir Peçe, havalimanı yetkilileri ve uçuş ekibi katıldı.

Başkonsolos Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin Nahçıvan bağlantılı İstanbul-Gence-İstanbul uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den Türkiye'ye doğrudan ulaşım bağlantısının kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öztürk, bu uçuşun Türkiye ve bölgedeki ticaret ve turizme olumlu katkıda bulunacağını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasına geçilmesi nedeniyle salgın sonrasında bu uçuşlarda yoğunluk yaşanabileceğini belirten Öztürk, gelecekte haftalık uçuş sayısının artırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

THY Gence Temsilcisi Peçe, yeniden başlayan İstanbul-Gence seferlerinin önceki yıllarda olduğu gibi haftada iki defa cumartesi ve salı günleri İstanbul-Gence-Nahçıvan-İstanbul ve İstanbul-Nahçıvan-Gence-İstanbul şeklinde yapılacağını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emeklilerin tercihi müstakil ve hastaneye yakın ev
İŞ-YAŞAMEmeklilerin tercihi müstakil ev
Türk işadamlarına Kırgızistan'dan davet
İŞ-YAŞAMTürk işadamlarına Kırgızistan'dan yatırım daveti
Trüf mantarında hedef 1 milyar dolar
İŞ-YAŞAMTrüf mantarında hedef 1 milyar dolar
Libya'ya ihracatta yüzde 228 artış
İŞ-YAŞAMLibya'ya ihracatta yüzde 228 artış!
TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi
İŞ-YAŞAMTESK: Pazartesi tüm işletmelerin açılmasını ...
Jeff Bezos ve süper lüks yatların gizli dünyası
İŞ-YAŞAMİşte ultra zengin gezginlerin gizli dünyası
Yılın ilk 4 ayında Doğu Anadolu'dan 172 özerk/serbest bölge ve ülkeye 842,3 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMDAİB'den 172 ülkeye ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak
İŞ-YAŞAMTMO alım fiyatları açıklanıyor
YHT'ler, Marmaray ve Başkentray, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde hizmet verece
İŞ-YAŞAMPazartesi sonrası trenlerde tarife nasıl olacak?
Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak
İŞ-YAŞAMAmazon 75 bin yeni personel alacak