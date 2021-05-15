THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı

AA

Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Mart 2020'de durdurulan Gence-İstanbul uçak seferleri 14 ay sonra yeniden başladı.

THY'nin yeniden seferlere başlaması nedeniyle Gence Havalimanı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Vali Yardımcısı Samed Tomuyev, THY Gence Temsilcisi Cabir Peçe, havalimanı yetkilileri ve uçuş ekibi katıldı.

Başkonsolos Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin Nahçıvan bağlantılı İstanbul-Gence-İstanbul uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den Türkiye'ye doğrudan ulaşım bağlantısının kurulmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öztürk, bu uçuşun Türkiye ve bölgedeki ticaret ve turizme olumlu katkıda bulunacağını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasına geçilmesi nedeniyle salgın sonrasında bu uçuşlarda yoğunluk yaşanabileceğini belirten Öztürk, gelecekte haftalık uçuş sayısının artırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

THY Gence Temsilcisi Peçe, yeniden başlayan İstanbul-Gence seferlerinin önceki yıllarda olduğu gibi haftada iki defa cumartesi ve salı günleri İstanbul-Gence-Nahçıvan-İstanbul ve İstanbul-Nahçıvan-Gence-İstanbul şeklinde yapılacağını bildirdi.