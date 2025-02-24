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        Haberler Bilgi Gündem THY Take-Off Cadet Programı 2. pilot eğitimi başvuru tarihleri nedir, şartları neler, eğitim süresi kapsamı nedir?

        THY Take-Off Cadet Programı başvuruları sürüyor! Kimler başvuru yapabilir?

        Türk Hava Yolları Take-Off Cadet Programı başvuruları sürüyor. Eğitim programı kapsamında adaylar hem teorik hem de pratik olmak üzere kapsamlı bir eğitim alacak ardından başarılı olanlar hava yolu şirketinin bünyesinde ikinci pilot olarak görev yapacak. İşte, THY Take-Off Cadet Programı ile ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:44
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        Türk Hava Yolları (THY), geleceğin ikinci pilotlarını yetiştirmek amacıyla Take-Off Cadet programı kapsamında başvuruları kabul etmeyi sürdürüyor. Program dahilinde seçilen adaylar, kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek ve başarılı olanlar THY bünyesinde ikinci pilot olarak göreve başlayacak. İşte başvuru şartları ve programla ilgili tüm detaylar…

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        THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

        THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 4 Nisan 2025, saat 15.00 olarak açıklandı. İlgilenen adayların, başvurularını THY'nin web sitesinden yapması gerekiyor.

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        2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

        Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

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        THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

        - T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

        - En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

        *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

        *Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

        - 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

        - Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

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        - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

        - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

        - Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

        - Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

        - Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

        - Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

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