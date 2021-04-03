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HaberlerGündemHAVADA PANİK! Son dakika: Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü!
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Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini gerçekleştiren TK2228 sefer sayılı tarifeli yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra İstanbul Havalimanı’na geri döndü

HAVADA PANİK! Son dakika: Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü!
Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü!
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İHA

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep’e gitmek üzere saat 20.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TC-JRB kuyruk tescilli Airbus A321 tipi tarifeli yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.

ACİL İNİŞ İÇİN İZİN İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine hava trafik kontrol kulesiyle tekrar irtibata geçen uçağın pilotu, acil iniş için izin istedi. Alınan iniş onayının ardından uçak yaklaşık 20 dakika sonra İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

YENİDEN HAVALANDI

Havalimanında yapılan kontrollerin ardından uçak, yolcularıyla birlikte Gaziantep’e gitmek üzere saat 23.00’te yeniden havalandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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