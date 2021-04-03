Teknik arıza yaşanan THY uçağı İstanbul’a geri döndü!

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep’e gitmek üzere saat 20.45’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TC-JRB kuyruk tescilli Airbus A321 tipi tarifeli yolcu uçağında, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza meydana geldi.
ACİL İNİŞ İÇİN İZİN İSTEDİ
İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine hava trafik kontrol kulesiyle tekrar irtibata geçen uçağın pilotu, acil iniş için izin istedi. Alınan iniş onayının ardından uçak yaklaşık 20 dakika sonra İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.
YENİDEN HAVALANDI
Havalimanında yapılan kontrollerin ardından uçak, yolcularıyla birlikte Gaziantep’e gitmek üzere saat 23.00’te yeniden havalandı.
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