Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı’nda radar anten direğine temas etti

        THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı’nda radar anten direğine temas etti

        Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 20:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        THY uçağının sağ kanadı antene çarptı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.

        Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

        Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

        FOTO: ANKA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu operasyonunda aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı

        #THY uçağı
        #haberler
        #Yahya Sefer Üstün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!