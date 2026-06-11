THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı’nda radar anten direğine temas etti
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi
Giriş: 11 Haziran 2026 - 20:41 Güncelleme:
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.
Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.
Olayda hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.
FOTO: ANKA
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