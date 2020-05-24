THY uçuşlar ne zaman başlıyor? Soruları bilet almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından THY ve diğer havayolu şirketleri iç ve dış hat uçuşlarını iptal etmişti. Normal hayata adım adım giderken THY uçuşlara ne zaman başlayacağını açıkladı.

THY UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Hava Yolları (THY),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

THY'DEN BAGAJ ÖNLEMİ

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.