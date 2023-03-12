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THY´nin Almanya seferlerine grev engeli

Almanya'daki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle Türk Hava Yolları´nın (THY) yarın yapılması planlanan Hamburg, Hannover ve Bremen seferleri iptal edildi.

THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
DHA

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği´nden yapılan açıklamada "Almanya'daki güvenlik personeli grevi nedeniyle 13 Mart tarihinde planlanan Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen seferlerimizde iptaller yapılmıştır" denildi. İptal edilen seferler ise şu şekilde açıklandı:

TK 1668 Hamburg-İstanbul

TK 1662 Hamburg- İstanbul

TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen

TK 1664 Hamburg- İstanbul

TK 1728 Berlin-İstanbul

TK 1722 Berlin- İstanbul

TK 7729 Berlin- Sabiha Gökçen

TK 7733 Berlin- Ankara

TK 1726 Berlin- İstanbul

TK 1724 Berlin- İstanbul

TK 1553 İstanbul-Hannover

TK 1554 Hannover-İstanbul

TK 1555 İstanbul-Hannover

TK 1556 Hannover- İstanbul

TK 1333 İstanbul-Bremen

TK 1334 Bremen-İstanbul"

DÖNÜŞ SEFERLERİ YOLCUSUZ YAPILACAK

Güvenlik personelinin grevi nedeniyle İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Hamburg ve Berlin´e yapılacak seferler yolculu gerçekleştirilecek. Ancak grev nedeniyle dönüş seferlerinin yolcusuz yapılacağı bildirildi.

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