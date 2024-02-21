Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat'ın acı günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Bolat
        #Şevki Bolat
        #haberl

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        Kira vergisini ödemeyen 1 milyon ev sahibi günün karikatürüne de konu oldu
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!