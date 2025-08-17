Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığımıza bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilerimize ulaşması engellenmektedir. Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenmektedir. Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edilmektedir" denildi.

'GÜVENSİZ ÜRÜNLER TOPLATILACAK'

Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden erişilebilen ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağı kaydedilerek, "Ayrıca, güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacaktır. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin 'sağlığa zararlı madde içermez' gibi ifadelerle reklam ve tanıtımının yapıldığının belirlenmesi durumunda, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nca inceleme başlatılacaktır. Bu çalışmalara ek olarak; imalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri de gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığımızca, çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.