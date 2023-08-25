Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı başvuru şartları ne?
Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1033 personel alımı yapılacak. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
Resmi Gazete'de son dakika yayımlanan ilan kapsamında Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1033 memur alımı yapılacak. İlan sonrasında alım yapılacak kadro branş dağılımı sorgulamaları hız kazandı. İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı hakkında ayrıntılar...
TİCARET BAKANLIĞI 1033 MEMUR ALACAK
Ticaret Bakanlığı'na memur alınacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 1033 memur alınacak. Genel İdari Hizmetler sınıfında ihdas edilen kadrolarda memuriyet derecesi 9 olarak belirlendi.
TİCARET BAKANLIĞI 1033 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI
Ticaret Bakanlığı 1033 memur alımı kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Memur alım sürecine ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.