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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam Ticaret diplomasisi "yeni yol haritası" için toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceğiz" dedi

AA