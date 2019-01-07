Otomotiv sektörünün uzun zamandır beklediği izin çıktı. Buna göre, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapan 31 Aralık tarihli yönetmelikle ticari araç kiralanmasına tekrar imkan getirildi. Böylece, 2009 yılından bu yana kiralamanın yapılamadığı ticari araçların önü açılmış oldu.

'ÜRETİME KATKI SAĞLAR'

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, ticari araç kiralanabilmesine imkan veren mevzuat değişikliğinin ticari araç üretimini ve kiralama sektörünü destekleyeceğini ifade etti.

Ekici, "Yapılan düzenleme küresel açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan ülkemizin üretim performansına pozitif yönde katkı sağlarken, sektörümüzün büyümesine önemli oranda katkı sağlayacak" dedi.

PAZAR YÜZDE 42 DARALDI

Hafif ticari araç talebinde artış sağlayacağı düşünülen düzenleme değişikliği birkaç yıldır bekleniyordu. Öyle ki, hafif ticari araç pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,3 azalarak 134 bin 616 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde ise söz konusu satışlar 233 bin 435 adet olarak gerçekleşmişti.

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