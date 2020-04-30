AA

Ağustos 2017'den itibaren Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların gıda, sağlık, barınma gibi ihtiyaçları için bugüne kadar çok sayıda yardım dağıtan ve tesis kuran TİKA, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde de Arakanlı Müslümanlara yardımlarını sürdürüyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cox Bazar'da bulunan kamplar bölgesinde yüz maskesi, sabun, antiseptik jel, çamaşır sabunu, çamaşır deterjanı, bulaşık sabunu, ped, diş macunu ve temizlik bezi gibi on çeşit malzemeden oluşan hijyen paketleri dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, TİKA'nın, Myanmar'da 25 Ağustos-15 Eylül 2017'de Arakanlı Müslümanlar için 150 tonluk insani yardım malzemesini, botlarla Maugdaw bölgesinde dağıtımı yapacak yetkililere teslim ettiği ve yaklaşık 10 tonluk insani yardım malzemesini helikopterlerle doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı da hatırlatıldı.