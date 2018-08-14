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TİKA gönüllüleri Senegal'deki "cüzzamlılar köyü"nü sevindirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü gençler, cüzzamlıların yaşadığı Medina Şerif köyünde faaliyetlerde bulunuyor

14.08.2018 - 08:41 | Güncelleme: AA

Cüzzam hastalarının yaşadığı Medina Şerif köyünde 30'dan fazla evi onarıp boyayan, kümesler yapan gençler, ayrıca köy sakinleri için ilaç temin etti. Gönüllülerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Abdulselam Bağış, yaptığı açıklamada, Senegal'de her gittikleri köyde sıcak karşılandıklarını belirtti.

AA'nın haberine göre Senegal'e gönül köprüleri kurmaya geldiklerini vurgulayan Bağış, şunları kaydetti: "Köydeki çocuklarla dil olarak pek anlaşamamamıza rağmen çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, onlara balon, şeker, çikolata veriyoruz, beraber top oynuyoruz. Yüzlerindeki mutluluğu görmek tarif edilemez. Bu insanlar Türkiye'den geldiğimizi duyunca bize sarılmak, bizimle tokalaşmak, bizimle konuşmak istiyorlar. Köylerine Türkiye'den gençlerin geleceğini öğrenince en güzel elbiselerini giyip dört gözle bizi bekliyorlar. Onların, bize verdiği değerin yanında bizim yaptıklarımız ufacık olabilir ama Türkiye'ye döndüğümde buraları, insanını, kültürünü ve bize olan sevgilerini gönülden gönüle anlatmaya çalışacağım."

"KÖY HALKI KENDİ İŞLERİNİ GÖREBİLECEK DURUMDA DEĞİL"

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Emre Buzkan da hastalığa yakalanmış insan sayısı fazla olduğundan köy halkının kendi işlerini görebilecek durumda olmadığını aktardı. Buzkan köylülerin, tek geçim kaynağı olan tavukçuluğu sekteye uğramadan sürdürebilmeleri için gerekli malzemelerle kümesler inşa ettiklerini, mevcut kümeslerin eksikliklerini giderdiklerini ifade etti.

Bu topraklara geldikten sonra insanların Türkiye'den ne beklediğini, Türkiye'nin onlar için ne anlam ifade ettiğini daha iyi anladıklarına dikkati çeken Buzkan, "Aynı zamanda şimdiye değin yapılmış projelerle bölgenin su ve eğitim ihtiyacının ne derece ciddi seviyelerde olduğunun farkına vardık. Genel olarak halkın oralara götürülmüş hizmetlerin devamının gelmesini talep ettiğine ve suyun kendilerinin en öncelikli ihtiyaçları olduklarına vurguda bulunduklarına şahit olduk." değerlendirmesini yaptı.

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