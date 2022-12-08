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MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklanıyor...

MSB kura çekimi sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1.115 işçi alımı kura çekimi 8 Aralık bugün düzenleniyor. Başvuruda bulunan adaylar MSB kura çekimi canlı izle ekranı olup olmadığını sorguluyor. İşte MSB kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama

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  • TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

    Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımı başvuruları 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler MSB kura çekimi sonuçlarına çevrildi. İşte MSB kura çekimi isim listesi sorgulama...
  • TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

    MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 

    MSB kura çekimi  8 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. MSB kura çekimi saat 10.30'da noter huzurunda başlayacak. 
  • TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

    MSB KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura çekimi canlı yayın izle ekranı bulunmuyor. Ancak kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecek. 
  • TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

    MSB KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? 

    Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

    MSB İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

    Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
  • TIKLA, SORGULA | MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

    Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

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