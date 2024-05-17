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        Haberler Gündem Güncel TikTok'ta tepki çeken yayın: 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

        TikTok'ta tepki çeken yayın: 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

        Kayseri'de sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:20
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        TikTok'ta tepki çeken yayın: Gözaltına alındı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

        İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.

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        #TikTok
        #canlı yayın
        #çocuk
        #video
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