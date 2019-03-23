Kullanıcıların paylaştığı 15 saniyelik videolarla 2018 yılına damgasını vuran sosyal medya uygulaması TikTok, Türkiye’de ofisi için düğmeye bastı.

150’den fazla ülkede 500 milyon aylık aktif kullanıcısıyla internetin yeni virüsü haline gelen TikTok, dünyada en fazla indirildiği üçüncü ülke konumundaki Türkiye için Pazarlamadan Sorumlu Operasyon Müdürü arıyor.

Şirketin Linkedin’den yayınladığı iş ilanında “Marketing Operation Manager” pozisyonu için en az lisans derecesinin yanısıra, sosyal medya, içerik veya etkinlik pazarlaması ve markalaşma alanında en az 3 yıl ilgili deneyim şartı aranıyor.

TikTok'un şu an itibariyle 11 ülkede 12 ofisi bulunuyor ve bu ofisler şunlar: Pekin, Berlin, Jakarta, Londra, Los Angeles, Moskova, Bombay, Sao Paulo, Seul, Şangay, Singapur ve Tokyo

TikTok’un Türkiye’deki faaliyetlerinin artırılmasına öncülük etmesi beklenen pozisyonun sorumlulukları arasında bu kapsamda yerel pazar eğilimlerini ve kullanıcı taleplerini araştırmak, yerel operasyon stratejilerini oluşturup, yürütmek ve yeni kullanıcıların kazanılması için çalışmak gibi görevler de bulunuyor.

TÜRKİYE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Araştırma ve veri analiz kuruluşları Statista ile Priori Data’nın tespitlerine göre 2018’de TikTok uygulaması Hindistan’da 120 milyon indirilme sayısına ulaştı. Hindistan’ın ardından 39.6 milyon ile ABD ikinci olurken, TikTok geçen yıl Türkiye’de ise 28.4 milyon kez indirilmişti.

Yine küresel ölçekte mobil uygulama ve oyun istatistiklerini tutan araştırma kuruluşu App Annie’nin 2018 yılı verilerini kapsayan “The State of Mobile” raporuna göre de TikTok 2018’de Türkiye’de en çok indirilen 5. uygulama olmuştu.