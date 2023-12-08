TikTok'un yasaklandığı ülkeler ve nedenleri

Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, 23 Şubat 2023'te TikTok'u çalışanların telefonlarından geçici olarak yasakladı. Karar siber güvenliği güçlendirmek için alındı.

Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023'te tüm devlet elektronik cihazlarında yasakladı. Hükümet, Çin hükümetinin müdahalesi ve gözetimi korkusu nedeniyle bu kararı aldı.

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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD'nin Montana eyaletinde Tiktok'un tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. New York Belediyesi ise TikTok'un devlete ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Karar alınırken TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı ve bunun ulusal güvenlik için bir tehdit olması öne sürüldü.