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        Haberler Yaşam Tilki yavruları koruma altında

        Tilki yavruları koruma altında

        Erzurum'da kazı çalışması sırasında işçiler tarafından bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:32
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        Tilki yavruları koruma altında
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        Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince 4 tilki yavrusu teslim alındı.

        DKMP Veteriner Hekimi Selçuk Albayrak tarafından ilk muayene, bakım ve beslemeleri yapılan tilki yavrularının sağlıklı olduğu belirtildi.

        Hayati tehlikesi olmayan yavrular erişkinliğe ulaşıp doğaya dönebilecek güce erişinceye kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımlarına devam edilecek.

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        #tilki yavruları
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