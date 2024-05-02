Tilki yavruları koruma altında

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince 4 tilki yavrusu teslim alındı.

DKMP Veteriner Hekimi Selçuk Albayrak tarafından ilk muayene, bakım ve beslemeleri yapılan tilki yavrularının sağlıklı olduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi olmayan yavrular erişkinliğe ulaşıp doğaya dönebilecek güce erişinceye kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımlarına devam edilecek.