Hollywood’un ünlü yönetmeni Tim Burton ile İtalyan aktris ve model Monica Bellucci, iki yıldır devam eden ilişkilerini noktaladı. Çift, 19 Eylül'de AFP'ye yaptıkları ortak açıklamada; "Birbirimize duyduğumuz saygı ve derin sevgiyle yollarımızı ayırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Monica Bellucci ile Tim Burton'ın yolları, ilk kez 2006 Cannes Film Festivali'nde kesişti. O dönem farklı ilişkiler yaşayan ikili, yıllar sonra 2022'de Lumière Festivali'nde yeniden bir araya geldi. Bellucci'nin Burton'a onur ödülü takdim etmesiyle başlayan yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü.

Monica Bellucci ile Tim Burton, Ekim 2023'te Roma Film Festivali'nde el ele görüntülenerek ilişkilerini resmen duyurdu. Burton, festivalde Bellucci’nin başrolünde yer aldığı 'Maria Callas: Lettere Memorie' filminin galasına katılarak sevgilisine destek olmuştu.

Monica Bellucci, aynı yıl verdiği röportajda; "Hayatta nadir rastlanan bir insanla tanıştım. Onu tanıyorum, seviyorum ve şimdi de yönetmeniyle tanışacağım; yeni bir macera başlıyor" sözleriyle ilişkisini anlatmıştı. Burton ise sevgilisine, 2024'te vizyona girecek 'Beetlejuice Beetlejuice' filminde 'Delores' karakterini emanet etmişti.