Amerikan TIME dergisi 2020 için "Yılın Kişisi"ni açıkladı. Geleneksel olarak her yıl "Person of the year" (Yılın Kişisi) seçen TIME, bu yıl ABD seçimlerine damga vuran iki kişiyi seçti.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris derginin "2020 Yılın Kişisi" kapağında yer aldı. Harris, ülkenin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olarak seçildi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen çekişmelerin seçimlerde Joe Biden, 306 delegeye ulaşırken, Trump 232 delegede kaldı.

Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı. Biden görevi 20 Ocak'ta devralacak.

TIME dergisi de bu çekişmeli sürecin ardından seçilmiş başkan Biden ve yardımcısı Harris'i "Yılın Kişisi" olarak seçti.