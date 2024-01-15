'Timsah Ateşi' Bursa ve Eskişehir’de Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı 'Timsah Ateşi' oyunu Ocak ve Şubat ayında İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı “Timsah Ateşi”, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından verilen Yılın Yıldızları Ödülleri'nde “En İyi Tiyatro Oyunu” dalında ödül aldı.

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan Timsah Ateşi, ocak ve şubat ayında hem İstanbul hem de Anadolu turnesi ile seyircileri ile buluşmaya devam edecek.

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Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, Urban Care'in desteğiyle seyirciyle buluşan oyun 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alıyor. Oyunda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.

Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşuyor. Oyunun biletlerine Biletix, Passo ve tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabiliyor.

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Ocak-Şubat Programı

20 Ocak 2024 Cumartesi, İstanbul - Zorlu PSM

26 Ocak 2024 Cuma, Bursa-Merinos

2 Şubat 2024 Cuma, Eskişehir – Vehbi Koç Kongre Merkezi

10 Şubat 2024 Cumartesi, İstanbul -Uniq Hall

22 Şubat 2024 Perşembe, İstanbul-Zorlu PSM

23 Şubat 2024 Cuma, İstanbul -Cadde Bostan Kültür Merkezi