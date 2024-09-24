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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Timsah Ateşi' sezonu Bursa’da açtı

        'Timsah Ateşi' sezonu Bursa’da açtı

        Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yaptığı 'Timsah Ateşi' yeni sezona Bursa'da "Merhaba" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:48
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        'Timsah Ateşi' sezonu Bursa'da açtı
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        2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi” dördüncü sezonunu Bursa’da açtı. Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema alanında da oyunculukları ile başarılara imza atan Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün iki kızkardeşi canlandırıyor.

        Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Eryiğit, Fianna’yı Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.

        Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşuyor.

        Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinia, Bubilet ve Tiyatrolar.com’dan ulaşılabiliyor.

        Ekim-Kasım programı

        18 Ekim 2024 – Caddebostan Kültür Merkezi

        17 Kasım 2024 – UNIQ İstanbul

        28 Kasım 2024 – AKM

        22 Kasım 2024 – Ankara – Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

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        #Funda Eryiğit
        #hazar ergüçlü
        #Timsah Ateşi
        #tiyatro
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