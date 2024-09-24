'Timsah Ateşi' sezonu Bursa’da açtı

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi” dördüncü sezonunu Bursa’da açtı. Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve sinema alanında da oyunculukları ile başarılara imza atan Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün iki kızkardeşi canlandırıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Eryiğit, Fianna’yı Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç sahneye taşıyor.