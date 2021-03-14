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Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı nedir? İşte tarihçesi

Tıp Bayramı nedir? Sorusu gündemde. Tıp Bayramı 14 Mart olarak kutlansa da aslında 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir. Korona virüsle mücadelede ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun! Peki, Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı neden 14 Mart'ta kutlanır? İşte Tıp Bayramı tarihçesi

Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Tıp Bayramı nedir? İşte tarihçesi

Tıp Bayramı, tıp alanında çalışan kişilerin hizmet sorunlarına yönelik tartışmalar yaptığı, bilime katkı yapan kişi veya kurumların ödüllendirildiği anma ve kutlama günüdür. Koronavirüsle mücadele kapsamında en ön saflarda mücadele eden sağlıkçılar bu yıl pandemi nedeniyle Tıp Bayramı'na hüzünlü girecek. Peki, Tıp Bayramı neden 14 Mart'ta kutlanır? İşte Tıp Bayramı tarihçesi

TIP BAYRAMI NEDEN 14 MART? İŞTE TARİHÇESİ

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

TIP VE SAĞLIK SÖZLERİ

● "Beni Türk doktorlarına emanet ediniz." Gazi Mustafa Kemal Atatürk

● "Sağlıklı mümin, hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir." Hz. Muhammed (s.a.v)

● "Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır." Hz. Muhammed (s.a.v)

● "İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." Hz. Ali (r.a)

● "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." Eflatun

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden görselli bir şekilde yayınladığı Tıp Bayramı mesajında, "Fedakâr, çalışkan, azimli, inançlı, cesur, kahraman… Sizi anlatmaya kelimeler yetmez. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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