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TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi

Adana'da ihbar alınan TIR'da yapılan operasyonda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, TIR şoförü, "Esrar benim" dedi. Mahkeme tarafından 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika: TIR'dan 87 kilo esrar çıktı, 'Hepsi benim' dedi
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DHA

Adana polisi, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da, straforlar arasına gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 5´i, suçlamaları reddederken, Necati E. (38) ise esrarın tamamının kendisine ait olduğunu öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente gelen TIR´da uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Adana'ya giriş yapan TIR, polis tarafından Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ne kadar takip edildi.

TIR sürücüsü Yaşar E.'yi (52); Necati A., Kenan Can U. (21), Düzgün Can G. (21), Agit E. (30) ve Şenol A. (30) karşıladı. Polis, buluşma anında baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. TIR'da narkotik köpek ile yapılan aramada, dorse bölümünde straforlar içine gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü. TIR sürücüsü Yaşar E.'nin, ifadesinde "Ben normal yük aldığımı zannediyordum. Araçta esrar olduğundan haberim yoktu" dediği; Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A.'nın suçlamaları kabul etmediği; Necati A.'nın ise "Esrarın hepsi benim" diyerek suçu kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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