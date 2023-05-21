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TIR'dan dökülen mıcırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sivas'ta özel sektöre ait bir beton fabrikasında TIR'dan dökülen mıcırın altında kalan 50 yaşındaki sürücü İsmet Göktaş hayatını kaybetti

TIR'dan dökülen mıcırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan bir özel sektöre ait beton fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre fabrikada çalışan işçiler şantiye sahasında kasasındaki mıcırı dökmüş şekilde duran TIR'ı çalışır halde buldu. Durumdan şüphelenen çalışanlar bir süre çevrede ve araç içinde yaptıkları aramada fabrika çalışanlarından ve aynı zamanda TIR'ın sürücüsü İsmet Göktaş'a ulaşamadı. Bir süre bölgede arama yapan işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler en son dökülen mıcırda arama yaptı. Yapılan aramada sürücü İsmet Göktaş mıcırın altında hareketsiz halde bulundu. Bölgeye çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından fabrika işçisi sürücü İsmet Göktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Göktaş'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Tecer Dağı'ndan TIR ile mıcır getirdiği, dökmeye çalışırken sıkışan kapağı açmaya çalışırken bir anda dökülen mıcırın altında kalmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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