TIR'dan fırlayan teker faciasında görüntüler ortaya çıktı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan TIR tekerinin 18 yaşındaki Rukiye Bera Eraslan'a çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen TIR tekerinin çarptığı genç kız, çarpmanın şiddetiyle havaya doğru savrulup düşüyor.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde TIR'dan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, 25 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR’ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu.
Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Berra Eraslan hayatını kaybederken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı.
Berra Eraslan'ın, kazadan birkaç dakika önce bakkaldan ekmek alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüde Berra Eraslan'ın bakkala girdiği, ekmek aldığı ve ödeme yaptıktan sonra tekrar çıktığı görüldü. Bakkaldan çıktıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüyen Eraslan’a, evine gitmek için yoluna karşısına geçeceği sırada TIR'dan kopan teker çarpıyor.
Berra Eraslan, gözyaşları arasında toprağa verildi. TIR şoförü M.Ç ise gözaltına alındı.