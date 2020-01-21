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Tır devrildi, Karaman-Konya karayolu trafiğe kapandı!

Karaman’da sebze yüklü tırın buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Karaman’dan Konya’ya gidiş yönü ulaşıma kapanırken, kazada 2 kişi yaralandı

Karaman-Konya karayolunda tır devrildi
İHA

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı sebze yüklü tır, Kazımkarabekir ilçesi girişinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

Kazanın ardında yolun Karaman’dan Konya’ya gidiş yönü trafiğe kapandı. İHA'nın haberine göre; kazada sürücü ile yolcu Furkan Ş. (20) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kapanan yol nedeniyle polis ekipleri Konya yönüne gidecek araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekipleri ise yolda kar küreme ve solüsyon çalışması yaptı. Konya yönüne gitmek için bekleyen araçlarsa bir süre sonra polis ekiplerinin kontrolünde diğer şeritten yollarına devam ettiler. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için kurtarma çalışması başlatıldı. 

 

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