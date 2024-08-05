TIR dolusu karpuz dağıttı

Tokat'ın Zile ilçesinde karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir TIR karpuzu belediyeden izin alarak şehir meydanında halka dağıttı.

"KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞMAK İSTEDİK"

Üretici Mehmet Kutsal, bu yıl karpuz veriminin çok iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bu sene karpuz yüz güldürdü. Bu mutluluğu ihtiyaçlı kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Karpuz yemeyen kalmasın. Hüseyin Kodak adında bir üretici ağabeyimizle birlikte düzenledik. Afiyetle yesinler, helal olsun."