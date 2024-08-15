TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Giriş: 15.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:34
Hatay Reyhanlı'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, Reşit İhsan Bahadırlı Caddesi'nde 17 yaşındaki İsmail Es'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Es, sağlık personelince kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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