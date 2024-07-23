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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı | Son dakika haberleri

        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı

        Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:22
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        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
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        Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı.

        DHA'nın haberine göre trafik akışı banketten sağlanırken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi.

        Biri Ukrayna plakalı olan 3 TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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        Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Trafik akışı banketten sağlanıyor.

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        #haberler
        #Samsun
        #Son dakika haberler
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