İHA

Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesinde meydana gele kaza Bekir A. (54) tırı yol kenarına park ederek indikten sonra meydana geldi. Yokuş aşağı yolda bir anda hareket eden tır kavşaktan diğer yöne geçerek Gençlik Spor Merkezine ait çok amaçlı spor solunun bahçesinde uçtu.

Demir korkulukları aşarak 3 metre yükseklikten aşağı düşen tır kamelyaya çarptı. Kamelyada oturan iki gençten biri son anda kurtulmayı başarırken, diğeri yıkılan kamelyanın altında kaldı. Kamelyanın tavanın altından kendi imkanları ile çıkan genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sürücü Ahmet A., tırın el frenini çekerek indikten kısa bir süre sonra hareket ettiğini, nasıl olduğunu bilmediğini söyledi. Yasin Yahya Otyakmaz (18) ise tırın üzerlerine geldiğini fark ederek arkadaşlarını uyardığını kaydetti. Kamelyanın altında kalan Emir Güler (18) ise yaşadığı koku dolu anları dile getirdi. Dorsesi duvara asılı kalan tır çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.