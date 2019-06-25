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Tirbuşon nasıl yazılır? Tirbuşon nedir? Tirbuşon TDK imla

Tirbuşon kelimesinin anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki tirbuşon nedir? TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Tirbüşon mu, tirbuşon mu? İşte detaylar...

Tirbuşon nasıl yazılır? Tirbuşon nedir?

Tirbuşon nedir? Tirbuşon sözcüğü nasıl yazılır? Tirbüşon mu doğru, tirbuşon mu? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. 

TİRBUŞON NASIL YAZILIR? 

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tirbuşon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yaygın olarak kullanılan "tirbüşon" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tirbuşon"dur. 

TİRBUŞON NEDİR?

Tirbuşon, şarapçılıkta şişeleri tıkamak amaçlı kullanılan tıkaçların açımı için kullanılan araçtır. 

 

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