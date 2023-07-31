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        Haberler Dünya Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi

        Titan denizaltı faciasının firmasından şaşırtan 'uzay' hamlesi

        OceanGate'in kurucu ortaklarından Guillermo Söhnlein, 2050 yılına kadar, Venüs'e 1000 insanı götürmek istediğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 12:45
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        OceanGate Expeditions'ın kurucu ortağı Guillermo Söhnlein, şirketin 18 Haziran'da eski meslektaşı ve arkadaşı Stockton Rush da dahil olmak üzere 5 kişiyi öldüren Titanic denizaltı faciasıyla ilgili sorularla boğuşuyor.

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        Denizaltının Titanic enkazına doğru alçaldıktan birkaç saat sonra patlaması ve CEO'su dahil 5 kişiyi öldürmesi OceanGate'in güvenliğiyle ilgili endişelere yol açtı.

        Ancak OceanGate, Söhnlein'ın tek girişimi değil ve iş insanı yeni çabasının, 2050 yılına kadar 1000 insanı Venüs'e göndermek olduğunu açıkladı.

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        Söhnlein planının göründüğü kadar çılgın olmadığını savunurken Insider'a "2050 yılına kadar Mars yüzeyine bir milyon insan göndermekten daha az ilham verici olduğunu düşünüyorum" dedi.

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        Venüs genellikle "Dünya'nın ikizi" olarak adlandırılsa da, insanların yaşanı için ideal bir yer olarak ifade edilmiyor. Söhnlein de bunun zorlukları olduğunu belirterek "Venüs'e gitmekten bahsettiğinizde kesinlikle haklısınız, uzay endüstrisi dışında herkes kaşlarını kaldırıyor. Hatta uzay endüstrisi de kaşlarını kaldırıyor" dedi. Ancak yine de Söhnlein, bulutlardaki sülfürik aside dayanacak şekilde bir uzay istasyonu tasarlanabilirse, bir gün yüz binlerce insanın Venüs atmosferinde yaşayabileceğini belirtti.

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        Söhnlein'ın girişimci Khalid Al-Ali ile ortak kurduğu girişim stüdyosu 'Humans2Venus', insanları Venüs'e yerleştirmenin önündeki ticari engelleri aşmak için yaratıcı iş konseptleri ve fikirler üretecek. Söhnlein, yol boyunca, fırlatma operasyon maliyetlerini azaltmak ve uzay görevlerini devlet kurumlarının desteği olmadan finanse etmek için teknikler geliştirmeye çalışacaklarını belirtti.

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        TITAN DENİZALTI FACİASI

        Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

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        Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan denizaltısının "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

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        ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 22 Haziran'da Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söylemişti.

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        Denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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