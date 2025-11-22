Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Titanic' İstanbul'a geliyor

        'Titanic' İstanbul'a geliyor

        James Cameron'ın kült başyapıtı Titanic, 7 Şubat'ta Volkswagen Arena'da dev perdede gösterilirken, James Horner'ın efsanevi besteleri Şef Timothy Henty yönetiminde 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri tarafından canlı olarak icra edilecek... 

        Giriş: 22.11.2025 - 10:34
        'Titanic' İstanbul'a geliyor
        Sinema tarihinin en etkileyici filmlerinden Titanic, bu kez unutulmaz müziğiyle birlikte canlı olarak sahneleniyor. James Cameron’ın kült başyapıtı, 7 Şubat’ta Volkswagen Arena’da Piu Entertainment organizasyonuyla dev perdede gösterilirken, James Horner’ın efsanevi besteleri Şef Timothy Henty yönetiminde 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri tarafından canlı olarak icra edilecek.

        Tarihin en çok satan orkestral film müziği albümü olma unvanını taşıyan James Horner imzalı soundtrack, 30 milyondan fazla kopya sattı ve Titanic’i sadece bir film değil, bir fenomen haline getirdi. Titanic Live’ın 2015 prömiyerinde yönetmen Cameron, bu deneyimi şu sözlerle ifade etmişti: “Bu deneyim, sinemada gördüğüm her şeyin ötesinde. Müzik baskın hale geldiğinde, filmin duygularını gerçekten yönlendirdiğini fark ediyorsunuz. Aşk hikâyesinin coşkusunu ve aynı anda korku ve dehşeti hissettiğim büyük duygusal patlamalar yaşadım. Harika bir deneyim.”

        1997 yapımı gişe rekortmeni Titanic, tüm zamanların en çok izlenen ve konuşulan filmlerinden biri olarak 2 milyar doları aşan küresel gişe gelirine ulaştı ve 11 Oscar Ödülü kazanarak sinema tarihlerine adını altın harflerle yazdırdı. En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanı sıra, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Dramatik Müzik gibi unutulmaz kategoriler de filmin başarısını taçlandırdı.

        Film müziği dünyasının en üretken isimlerinden James Horner, kariyerinde 100’den fazla filme imza attı; Avatar, Braveheart, Aliens, Apollo 13, Star Trek II ve The Amazing Spiderman gibi kült yapımlar onun müzik dehasını taşıyor.

