DHA

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı, 4'üncü kez başkanlığa seçildi.

İstanbul'da bir otelde yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Cüneyt Çalıcıoğlu ile yarışan Serdal Adalı, 108 oyun 63'ünü alarak yeniden başkanlığa getirildi. Diğer Başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ise, 42 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası konuşan Adalı, yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi. Ben sadece Türkiye Jokey Kulübü başkanı değil, tüm atçılık sektörünün başkanıyım. Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz, bundan sonraki 3 senede bunlara çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.