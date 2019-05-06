Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TL karşılığı altın swap piyasası

Reuters

Merkez Bankası bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası açıldı. İngiltere'de resmi tatil olması sebebiyle ilk işlemlerin yarın yapılması bekleniyor.

altın swap

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası bugün açılırken, işlemlerin ise yarın başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili bilgi veren bankacılar altın swap piyasasında ilk işlemin ise İngiltere piyasasının resmi tatil olması nedeniyle yarın beklediklerini söylediler.

100 TON İŞLEM LİMİTİ

Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacağı öngörülüyordu. Merkez Bankası ilgili bilgiyi 2 Mayıs'ta bankalara yazılı olarak iletmişti.  İlgili piyasada işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek
ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak. Öte yandan ilgili yazıya göre işlem limiti 100 ton olarak belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 6 Mayıs canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
Son Dakika: 5 Mayıs Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
ALTINAltın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın 5 aydır kazandırıyor
ALTINGram altın 5 aydır kazandırıyor
SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 4 Mayıs canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 3 Mayıs canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü! 3 mayıs canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüyor! 2 Mayıs canlı altın fiyatları
ALTINAltın bugün ne kadar?
SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 2 Mayıs canlı altın fiyatı
ALTINAltın fiyatları ne kadar?
Son Dakika: 1 Mayıs Altın fiyatları yükselişte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
ALTINAltın fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika: 1 Mayıs Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları
ALTINAltın fiyatları ne kadar oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X