Altın fiyatları ne kadar?

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası bugün açılırken, işlemlerin ise yarın başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren bankacılar altın swap piyasasında ilk işlemin ise İngiltere piyasasının resmi tatil olması nedeniyle yarın beklediklerini söylediler.

100 TON İŞLEM LİMİTİ

Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacağı öngörülüyordu. Merkez Bankası ilgili bilgiyi 2 Mayıs'ta bankalara yazılı olarak iletmişti. İlgili piyasada işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek

ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak. Öte yandan ilgili yazıya göre işlem limiti 100 ton olarak belirlenmişti.