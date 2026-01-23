TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'de çeltik hasadının eylül ayı içinde başlayıp, kasımda tamamlandığı hatırlatılarak, hasat başlangıcından bugüne kadar üretici lehine seyreden piyasaların yakından izlendiği ve gelinen noktada alım fiyatlarının açıklanmasının uygun olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Geçen yıl çeltik üretiminin, 2024'e göre yüzde 2,1 azalışla 998 bin ton olarak gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, "Baldo grubu çeltikler için ton başına 40 bin lira (55 randıman), cammeo grubu için 38 bin lira (58 randıman), Osmancık grubu için ise 32 bin lira (60 randıman) fiyatla satın alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Alımlara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, TMO'nun Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzaladığı lisanslı depolarda, çeltik alım faaliyeti göstereceği kaydedildi. Protokol imzalanan lisanslı depoculuk şirketlerinin "www.tmo.gov.tr" adresinde yayımlandığı, üreticilerin bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından üretim izni verilmiş veya tescil edilmiş çeşitler, satın alınacak. Kayıtlı olmayan çeşitler, kesinlikle satın alınmayacak." bilgisi paylaşıldı.