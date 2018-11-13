TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan Oda-Borsa-Birlik Başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Meclis’e bugün sunulan bir kanun teklifiyle milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan Oda-Borsa-Birlik Başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunun açılması istenmiş. Bunu doğru bulmuyor ve kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum.

Oda-Borsa-Birlik Başkanlığı görevimizle siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgiyle belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi sözkonusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ