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TOBB ile Vodafone Business’tan KOBİ’ler için yeni işbirliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone Business, KOBİ’lerin dijitalleşmesi yönünde işbirliği yaptı. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Türkiye 100” programına sponsor olan Vodafone Business, programa başvuran tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümünü, programda ilk 100’e giren işletmelere ise Facebook & Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketi’ni ücretsiz sunacak. Bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, “Türkiye 100” katılımcıları için toplam 12 milyon TL değerinde fayda sağlanacak. 

TOBB ile Vodafone Business’tan KOBİ’lerin dijitalleşmesi için yeni işbirliği - Haberler
KOBİ’lerin dijitalleşmesine 12 milyon TL’lik destek
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HABERTURK.COM

“Türkiye Teknoloji Buluşmaları” ve “Dijital Dönüşüm Hareketi” gibi oluşumlarla KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Vodafone Business, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketinin belirlendiği “Türkiye 100” programı için de güçlerini birleştirdi.

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek programa sponsor olan Vodafone Business, program için başvuruda bulunan tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümünü, programda ilk 100’e giren işletmelere ise Facebook & Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketi’ni ücretsiz sunacak. Vodafone Business, bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, “Türkiye 100” programına katılan ve programı kazanan işletmelere toplam 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacak.

TOBB ve Vodafone Business işbirliği, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen online basın toplantısında duyuruldu. Toplantıda, Vodafone Business tarafından “Türkiye 100” programı katılımcıları ve kazananlarına sağlanacak faydanın yanı sıra Türkiye genelinde tüm esnaf ve KOBİ’lere sunulacak ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı hizmeti hakkında da bilgi verildi.

"DAHA FAZLA GİRİŞİMCİYE İHTİYACIMIZ VAR"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Nüfusumuzdaki girişimcilerin oranı yüzde 2. Bunu yüzde 5 seviyesine çıkarmamız lazım. Her girişimci ortalama 10 kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu yüzden ülke olarak bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. 2021 yılında 7. dönemini düzenleyeceğimiz ‘Türkiye 100’ programıyla, girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Bundan önceki 6 dönemde ‘Türkiye 100’ şirketlerinin neleri başardığına hep birlikte şahit olduk. ‘Türkiye 100’ şirketleri, Türkiye’nin milli gelir artışının en az 10 katı üzerinde büyüme performansı gösteren yıldız şirketlerdir. Çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini, istihdamlarını diğer şirketlerden çok daha fazla artıran şirketlerdir.”

“12 MİLYON TL’LİK FAYDA”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“KOBİ’lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirdik. Sponsoru olduğumuz ‘Türkiye 100’ programına KOBİ’ler için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulunacağız. Bu kapsamda, ‘Türkiye 100’ programına başvuran tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümümüzü, ilk 100’e giren işletmelere ise Facebook & Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketimizi ücretsiz sunacağız. Bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle TOBB Türkiye 100 programı kapsamında katılan ve kazanan işletmelere toplamda 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacağız. Vodafone Business çatısı altında, KOBİ’lerin büyümesine dijital çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.”

ESNAF VE KOBİ’LERE ÜCRETSİZ DİJİTAL DANIŞMANLIK

Toplantıda Vodafone Business’ın esnaf ve KOBİ’ler için hazırladığı destek paketi hakkında da bilgi verildi. Buna göre, Vodafone müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketinden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere 3 ay süreyle ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı sunulacak.

Bu kapsamda, esnaf ve KOBİ’lere özellikle “Arama Motoru” ve “Sosyal Medya” konularında destek verilecek. Toplantıda, Vodafone Bunsiness’ın sunduğu bu hizmetten 100 bin esnaf ve KOBİ’nin yararlanması durumunda, söz konusu müşterilere 36 milyon TL değerinde faydanın sağlanmış olacağı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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