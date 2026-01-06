Habertürk
        TOFAŞ: 89 - Cholet Basket: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ: 89 - Cholet Basket: 75 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde kendi sahasında Fransız temsilcisi Cholet Basket'i 89-75 yendi. TOFAŞ elde ettiği galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:32
        TOFAŞ, seride 1-0 öne geçti!
        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde TOFAŞ, evinde Fransız ekibi Cholet Basket'i 89-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Serinin ikinci maçı 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak. İki galibiyet ulaşacak takım son 16 turuna yükselecek.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Michal Proc (Polonya)

        TOFAŞ: Floyd 7, Özgür Cengiz 4, Perez 13, Yiğitcan Saybir 8, Whaley 9, Efe Postel, Tolga Geçim 15, Lewis, Blazevic 12, Emirhan Serbest, Besson 4, Furkan Korkmaz 17

        Cholet Basket: Gholston 6, Diawara 2, De Sousa 16, McNeace 5, Ayayi 11, Justice, Wahab 3, Agbo 11, Campbell 12, Gbiegba, Towo-Nansi 3, Diarra 6

        1. Periyot: 26-18

        Devre: 44-40

        3. Periyot: 62-52

        4. Periyot: 89-75

