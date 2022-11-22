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TOFAŞ - Strasbourg: 75-79 (MAÇ SONUCU)

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden TOFAŞ, 4. hafta maçında konuk ettiği Fransız ekibi Strasbourg’a 79-75 mağlup oldu.

TOFAŞ - Strasbourg: 75-79 (MAÇ SONUCU)

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tofaş, Strasbourg’a 79-75 mağlup oldu. Temsilcimiz böylece ligde 3. yenilgisini aldı.

Salon: Tofaş Nilüfer
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Boris Krejic (Slovenya), Igor Mitrovski (Makedonya)
Tofaş: Berk Uğurlu x 4, Suleiman Braimoh xx 12, Bouba Toure xx 11, Rob Gray xxx 27, Arturas Milaknis x 3, Emre Tanışan x, Deon Thompson xx 10, Tyler Ennis x 5, Cecil Williams x, Mustafa Kurtuldum x 3
Strasbourg: Marcus Keene xx 15, Leo Cavaliere x 6, Bodian Massa xx 7, Matt Mitchell xxx 25, Jean-Baptiste Maille x 5, Lucas Beaufort x, Paul Lacombe xx 13, DeAndre Lansdowne x 6, Kaspars Berzins x 2
1. Periyot: 20-22 (Strasbourg lehine)
Devre: 45-36 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 61-53 (Tofaş lehine)

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