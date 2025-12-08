Togg bayilik sistemine geçti! İlk etapta 5 ilde açılacak

Togg, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda Türkiye genelindeki temas noktalarını iş birlikleriyle genişletiyor.

Şirket, bugün 9’u sabit 8’i mobil olmak üzere toplam 17 deneyim merkezi; 37’si fiziksel 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktasıyla yollardaki 81 bin Togg kullanıcısına hizmet sunuyor.

Togg, bu temas ağına ek olarak temsilci bayilik sistemini de devreye alıyor. Bu kapsamda aralık ayı boyunca Antalya ve Gaziantep (Koluman), Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek.

Kullanıcıların, temsilci bayiliklerde oluşturulan deneyim alanlarında T10X ve T10F modellerini inceleyebilecekleri, Trugo’nun hızlı şarj teknolojisi hakkında bilgi alabilecekleri ve Trumore dijital platformunun sunduğu hizmetleri tanıyabilecekleri aktarıldı.

SATIN ALMA SÜRECİ DİJİTALDE DEVAM EDECEK

Satın alma süreci ise tamamen dijital olarak Trumore üzerinden ilerleyecek. Kullanıcılar, temsilci bayilerin yönlendirmesiyle siparişlerini Trumore üzerinden oluşturacak ve akıllı cihazlarını tercih ettikleri teslim noktalarından alabilecek.

Satış sonrası hizmetler, lokasyonun yapısına göre; bazı temsilci noktalarında aynı tesis içinde, bazı lokasyonlarda ise aynı ilde konumlanan yetkili servisler üzerinden sunulacak.