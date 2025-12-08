Togg bayilik sistemine geçti! İlk etapta 5 ilde açılacak
Yerli otomobil markası Togg, Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda duyurulan bayilik sistemini hayata geçiriyor. Şirket, daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve servis noktaları ağını yeni iş birlikleriyle büyütmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre, Togg aralık ayı boyunca Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ'da temsilci bayilik ve servis sistemini devreye alacak
Togg, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda Türkiye genelindeki temas noktalarını iş birlikleriyle genişletiyor.
Şirket, bugün 9’u sabit 8’i mobil olmak üzere toplam 17 deneyim merkezi; 37’si fiziksel 35’i mobil olmak üzere 72 servis noktasıyla yollardaki 81 bin Togg kullanıcısına hizmet sunuyor.
Togg, bu temas ağına ek olarak temsilci bayilik sistemini de devreye alıyor. Bu kapsamda aralık ayı boyunca Antalya ve Gaziantep (Koluman), Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek.
Kullanıcıların, temsilci bayiliklerde oluşturulan deneyim alanlarında T10X ve T10F modellerini inceleyebilecekleri, Trugo’nun hızlı şarj teknolojisi hakkında bilgi alabilecekleri ve Trumore dijital platformunun sunduğu hizmetleri tanıyabilecekleri aktarıldı.
SATIN ALMA SÜRECİ DİJİTALDE DEVAM EDECEK
Satın alma süreci ise tamamen dijital olarak Trumore üzerinden ilerleyecek. Kullanıcılar, temsilci bayilerin yönlendirmesiyle siparişlerini Trumore üzerinden oluşturacak ve akıllı cihazlarını tercih ettikleri teslim noktalarından alabilecek.
Satış sonrası hizmetler, lokasyonun yapısına göre; bazı temsilci noktalarında aynı tesis içinde, bazı lokasyonlarda ise aynı ilde konumlanan yetkili servisler üzerinden sunulacak.
Togg, 2025 yılında beş temsilci bayilik üzerinden ilerleyerek, kullanıcı deneyimi ve operasyonel performansı yakından takip edecek. 2026 yılı genişleme planları ise kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak.
"KULLANICILARA DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE ULAŞACAĞIZ"
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, önceliklerinin kullanıcılarla her temas noktasında en iyi deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok değerli. Satın alma anından aracı deneyimlemeye ve 7/24 ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlere kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşacağız" dedi.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bayilik sistemi oluşturacaklarını ilk kez Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda açıklamıştı.
Tosyalı, fuarda yaptığı açıklamada, bu sistemin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini, bayilerin deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını vurgulamıştı.