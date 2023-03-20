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Togg ilk mobil deneyim merkezlerini açmaya başladı

Yerli elektrikli SUV modelin adını ve fiyatını geçtiğimiz günlerde açıklayan ve otomobilin satış sürecini başlatan Togg, aracın sergileneceği mobil deneyim merkezlerini de açmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM mobil deneyim merkezlerini açan Togg, yıl içinde bu sayıyı sekize çıkaracak. Togg’un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye’nin yedi bölgesini dolaşacak. Togg'un deneyim merkezleri, 2023 yılı boyunca 10’u sabit 8’i gezici olmak üzere toplam 18’i bulacak

Togg ilk mobil deneyim merkezlerini açmaya başladı
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde yerli elektrikli SUV modeli T10X'i dijital kanallardan ön satışa açan Togg, 2023 boyunca 10’u sabit 8’i gezici olmak üzere sayıları 18’e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.

Aynı anda İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan şirket, geliştirdiği elektrikli SUV model ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, bir şehirde en az 1.5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleyebilecek hem de Togg T10X’i inceleyebilecek.

Öte yandan, yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8’e çıkaracak Togg, mobil deneyim merkezlerini 2023 boyunca Türkiye’nin yedi bölgesine ulaştıracak.

'20'DEN FAZLA SERVİS NOKTASI HAZIR OLACAK'

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center’da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18’e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20’den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak" dedi.

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