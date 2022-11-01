Togg kredisi verilecek mi?

Şu anda gelmeden kamu bankalarımız ile tekrar bir görüşme gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız da bu konuda gerekli teşvikleri verecek şekilde gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki artık faiz oranları da oldukça düştü. Kredi oranları çok düştü. Çok daha düşük maliyetlerle kar da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir. Ayrıca biz yapının hangi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren hangi alanda ne tür bir sorun varsa onlarla çok yüksek bir iletişim halindeyiz. Sayın Bakanımız ile özellikle Mustafa Bey bu konuda çok hassas sürekli bizi uyarıyor. Biz de ilgili adımları atarak bu aracın Türkiye'de yollara rahat bir şekilde çıkması noktasında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.