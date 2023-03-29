TOGG KURASI NE ZAMAN?

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Ancak TOGG kura çekilişinin saat kaçta yapılacağı henüz belli olmadı. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.