'Tok karınla gel' sözüne tehdit ve hakaret! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.

İHA'da yer alan habere göre, hemşirenin 'aç karın mı tok karın mı' sorusuna aç olduğu cevabını veren şahıs, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirildi. Hemşire, şahsa öğleden sonra gelmesi gerektiğini ve bu şekilde işlem yapılamayacağını söyledi.

İsmi öğrenilemeyen şahıs ise aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit etti. Ardından da hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı.

Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahsın tehditler savurduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Olayda ise hemşirenin kendisini tehdit eden şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.