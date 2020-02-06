Tok tutan diyet salata nasıl yapılır?

TABBULE SALATASI TARİFİ

Malzemeleri:

1 demet taze nane

2-3 demet maydanoz

5-6 adet taze soğan

3 adet orta boy domates

1 çay bardağı ince bulgur

1,5 çay bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Nasıl Yapılır?

İnce bulguru yıkayıp, şişmesi için sıcak suda 15 dakika bekletin. Soğuyunca salata kasesine alın. Üzerine yeşillikleri ve domatesi doğrayın. Salata sosunuzu ayrı bir kapta karıştırıp, en son salatanızın üzerine gezdirin. Afiyet olsun...

KİNOA SALATASI TARİFİ

Malzemeleri:

150 gram kinoa

1 demet maydanoz

1 kase doğranmış kırmızı lahana

1 kase kurutulmuş domates

1 adet greyfurt

1 adet nar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

50 gram rokfor peynir

Nasıl yapılır?

Kinoaları pişirerek tarife başlayabilirsiniz. Tencereye aldığınız kinoayı, bir taşım kaynattın, sonra suyunu çekip dinlenmesini bekleyin. Soğuyunca salata kasesine alın. Maydanozları sirkeli suda temizleyip, doğrayın. Kurutulmuş domates ve lahanaları da doğrayın. Salata sosunu hazırlayıp onu da döküp karıştırın. Son olarak rokfor peyniri, dilimlenmiş greyfurt ve narları da ekleyip bir iki tur karıştırıp, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

YUNAN SALATASI TARİFİ

Malzemeleri:

10 adet cherry domates

2 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

1 adet marul

1 adet kıvırcık marul

1 adet kapya biber

1 adet limonun suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

2 dilim beyaz peynir

Nasıl yapılır?

Yeşil yapraklıları daha iri kalanını orta kalınlıkta doğrayın.Tüm malzemeyi bir kasede toplayın. Doğrama işi bitince limon, yağ ve tuzu ekleyip karıştırın. Son olarak üzerine küp küp doğranmış beyaz peynirleri bırakın. Afiyet olsun...

KEREVİZ SALATASI TARİFİ

Malzemeleri:

1 adet büyük boy kereviz

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı mayonez

1 diş sarımsak

Tuz

Dereotu

1 kaşık zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Yoğurdu bir kasede çırpın, sarımsakları da rendeleyip içine ekleyin. Ardından kerevizleri soyup rendeleyin. Bir tabağa kararmadan hızlıca yayın. Hafif tuzlayıp sarımsaklı yoğurdu üzerine dökün. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve dere otu serpin. Afiyet olsun...